В Магнитогорске матери погибшего 19-летнего военнослужащего вручили Орден Мужества

Фото: администрация Магнитогорска

В администрации Магнитогорска провели торжественную церемонию для матери погибшего 19-летнего Данилы Егорова. Женщине передали посмертно присвоенный ее сыну Орден Мужества.

— Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на Украине 10 марта — сообщили в пресс-службе магнитогорской мэрии. — Указ о присвоении ордена подписан президентом РФ 19 июля.

Получить награду вместе с матерью пришла сестра погибшего.

— Мы потеряли великолепного гражданина нашей страны, одного из лучших. На таких людях стояла и стоит Россия, — сказал, вручив матери орден, лава Магнитогорске Сергей Бердников. — Спасибо за воспитание мужественного героя, который отдал самое ценное - свою жизнь - за Родину.

Накануне Орден Мужества вручили родителям еще одного погибшее участника спецоперации, Евдокима Зозуленко. Семья живет в Саткинском района. Там сейчас думают, как помочь потерявшим сына родителям, но уже решили установить мемориальную доску в память о погибшем.

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