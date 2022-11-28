Спас командира и однополчан: герою из Челябинской области вручили Орден Мужества посмертно

Военнослужащего наградили посмертно. Фото: глава Саткинского района Александр Глазков

В Челябинской области родителям Евдокима Зозуленко, погибшего во время спецоперации на Украине, вручили Орден Мужества. Мужчина расстался с жизнью героически — он принял на себя огонь, чтобы спасти командира и однополчан. За такой отважный поступок его и представили к награде посмертно.

Теперь в поселке Межевой Саткинского района, где родился Зозуленко, установят мемориальную доску в память о герое. Об этом рассказал глава района Александр Глазков.

— В ближайшее время обсудим, как это сделать, а семью обязательно будем поддерживать, — заявил Глазков.

Недавно медалями за отвагу наградили мобилизованных из Челябинской области. В составе экипажа БМП они стягивали силы противника на себя, вскрывая их позиции. А челябинец Виталий Киселев получил орден Жукова за уничтожение диверсантов ВСУ, которые застали военную колонну наших ребят врасплох. Благодаря южноуральцу, бойцам удалось выйти победителями и без потерь.

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