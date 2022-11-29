Горнолыжка под Челябинском обойдется в 5 млрд рублей

В фанпарке планируется пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Строительство всесезонного центра спорта и отдыха с горнолыжными трассами к 2025 году обойдется в 5 млрд рублей. Об этом рассказал директор по маркетингу АО АПРИ «ФлайПлэнинг» Владимир Пономарев на форуме КП-Челябинск «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023».
— Строительство фанпарка на западном берегу Шершней согласовано с правительством и другими ведомствами. Сейчас он находится в стадии проектирования. Общий объем инвестиций — 5 млрд рублей. Срок реализации — 2025 год, — рассказал Владимир Пономарев.
Как рассказал Владимир Пономарев, западный берег Шершней — жемчужина Челябинска, и здесь крайне не хватает развлекательно-досугового спортивного кластера.
Фанпарк «Привилегия» займет 60-65 га. Главной фишкой центра будут горнолыжные трассы. В планах — пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками. Помимо горных лыж и сноубордов будут тюбинги, а летом — мини-футбол и пляжный волейбол, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картинга.
Представитель АО АПРИ «ФлайПлэнинг» рассказал о проекте фанпарка на форуме КП-Челябинск «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023»
Фото: Алена МЫЗГИНА
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