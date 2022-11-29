Горнолыжка под Челябинском обойдется в 5 млрд рублей

В фанпарке планируется пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Строительство всесезонного центра спорта и отдыха с горнолыжными трассами к 2025 году обойдется в 5 млрд рублей. Об этом рассказал директор по маркетингу АО АПРИ «ФлайПлэнинг» Владимир Пономарев на форуме КП-Челябинск «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023».

— Строительство фанпарка на западном берегу Шершней согласовано с правительством и другими ведомствами. Сейчас он находится в стадии проектирования. Общий объем инвестиций — 5 млрд рублей. Срок реализации — 2025 год, — рассказал Владимир Пономарев.

Как рассказал Владимир Пономарев, западный берег Шершней — жемчужина Челябинска, и здесь крайне не хватает развлекательно-досугового спортивного кластера.

Фанпарк «Привилегия» займет 60-65 га. Главной фишкой центра будут горнолыжные трассы. В планах — пять трасс длиной до 400 метров с кресельными и бугельными подъемниками. Помимо горных лыж и сноубордов будут тюбинги, а летом — мини-футбол и пляжный волейбол, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картинга.

Представитель АО АПРИ «ФлайПлэнинг» рассказал о проекте фанпарка на форуме КП-Челябинск «Строительство и продажи недвижимости. Прогнозы и стратегии 2023» Фото: Алена МЫЗГИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru