Пять дней аномальной стужи: в Челябинской области похолодает до -32 градусов

В ближайшие дни в Челябинскую область придет аномальный холод
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Челябинской области объявили экстренное предупреждение об аномальных морозах.
— С 30 ноября по 4 декабря в большинстве районов региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, — сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинской области.
По данным метеорологов, уже в ночь на 30 ноября температура воздуха опустится до -18, -26 градусов, а в низинах до -32. Днем в среду, правда, может потеплеть до -16 и даже -11 градусов. Местами пройдет небольшой снег.
В экстренных службах советуют южноуральцам при наступлении морозов поменьше находиться на улице и прятаться от ветра, чтобы не получить обморожение. Жителей региона просят также отложить туристические походы до наступления более благоприятной погоды.
Напомним, 29 ноября в Челябинске отменили часть школьных уроков из-за мороза. Если прогноз метеорологов оправдается, учеников могут ждать незапланированные мини-каникулы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru