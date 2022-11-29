Пять дней аномальной стужи: в Челябинской области похолодает до -32 градусов

В ближайшие дни в Челябинскую область придет аномальный холод Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение об аномальных морозах.

— С 30 ноября по 4 декабря в большинстве районов региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, — сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинской области.

По данным метеорологов, уже в ночь на 30 ноября температура воздуха опустится до -18, -26 градусов, а в низинах до -32. Днем в среду, правда, может потеплеть до -16 и даже -11 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В экстренных службах советуют южноуральцам при наступлении морозов поменьше находиться на улице и прятаться от ветра, чтобы не получить обморожение. Жителей региона просят также отложить туристические походы до наступления более благоприятной погоды.

Напомним, 29 ноября в Челябинске отменили часть школьных уроков из-за мороза. Если прогноз метеорологов оправдается, учеников могут ждать незапланированные мини-каникулы.

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