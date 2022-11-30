Елки с «подарочком»: в Челябинскую область привезли новогодние деревья, в которых могут прятаться вредители

В регион привезли 800 елок без документов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области остановили два грузовика с опасными новогодними елками. Среди аромата смолы, коры и зеленых иголок в праздничном товаре могли прятаться вредители. Дело в том, что 800 елок вывезли из карантинных зон, открытых из-за размножения насекомых-вредителей леса в Свердловской области и Пермском крае. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, у владельцев хвойных деревьев не оказалось необходимого карантинного сертификата.

Такая же проблема возникла и у перевозчиков, пытавшихся доставить в Челябинскую область 440 кубометров подкарантинных досок и бруса.

Предпринимателей, которые привезли на Южный Урал потенциально опасную древесину, оштрафовали. Правда, штрафы за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции невелики — до 500 рублей для частных лиц и до 10 тыс. рублей для организаций.

Напомним, в Челябинской области несколько дней назад усилили контроль за вырубкой хвойных деревьев.

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