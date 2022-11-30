Огненное утро: жителей ЖК «Ньютон» в Челябинске испугал пожар между домами

Фото: Дмитрий Боровинский

На улице Татищева в Челябинском жилом комплексе «Ньютон» утром 30 ноября произошел пожар. Жителей встревожили вспышки пламени во дворе между домами.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, горел легковой автомобиль на стоянке. Пожарные потушили машину. Обошлось без жертв.

Фото: Дмитрий Боровинский

Причины происшествия еще предстоит выяснить.

Напомним, накануне в Магнитогорске из-за поломки машины произошел взрыв, обрушился гараж и сгорел жилой дом.

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