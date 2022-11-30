2 млн рублей за воображаемые отходы: в Челябинске бизнесмена и сотрудника больницы поймали на взятке

Фото: СУ СК по Челябинской области
В Челябинске задержали главного инженера больницы и предпринимателя. Бизнесмена подозревают в даче взятки в особо крупном размере, а инженера — в ее получении и мошенничестве.
Сотрудники ФСБ и следственного комитета нагрянули к челябинцам из-за несуществующих отходов.
— По версии следствия, главный инженер в 2021-2022 годах получил взятку от индивидуального предпринимателя за утверждение завышенных объемов по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Взятка составила 2,3 млн рублей. Сейчас бизнесмену и работнику больницы готовятся предъявить обвинение, расследование продолжается.
Накануне сотрудники Следственного комитета приходили в администрацию Верхнего Уфалея и провели там выемку документов.
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