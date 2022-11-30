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НовостиОбщество30 ноября 2022 18:46

В Казахстан из Челябинской области вывезли 16 тысяч новогодних елок

Столько деревьев вывезли за полтора месяца
Андрей МОСКВИЧЕВ
11 тысяч деревьев были из Челябинской области

11 тысяч деревьев были из Челябинской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казахстан через Челябинскую область привезли свыше 16 тысяч новогодних деревьев. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, который проверял состояние деревьев перед экспортом.

Как уточнили в ведомстве, 16140 елок вывезли через пункт пропуска «Троицк» на границе Челябинской области и Казахстана. 11 тысяч деревьев были выращены на Южном Урале, а другие перевозили из других уральсикх регионов.

Именно из-за последних и проводились проверки. Там установлены фитосанитарные зоны по вредителям леса. На перевозку таких деревьев требуется специальный сертификат.

— В случае их отсутствия документы оформлялись уже на пункте пропуска после проверки фитосанитарного состояния груза. После оформления необходимых фитосанитарных сертификатов, все машины с праздничным грузом проследовали к местам назначения, — уточнили в ведомстве.

Ранее из-за этого в Челябинской области остановили два грузовика с елками. Среди аромата смолы, коры и зеленых иголок в праздничном товаре могли прятаться вредители.

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