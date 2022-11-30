В Казахстан из Челябинской области вывезли 16 тысяч новогодних елок

11 тысяч деревьев были из Челябинской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Казахстан через Челябинскую область привезли свыше 16 тысяч новогодних деревьев. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, который проверял состояние деревьев перед экспортом.
Как уточнили в ведомстве, 16140 елок вывезли через пункт пропуска «Троицк» на границе Челябинской области и Казахстана. 11 тысяч деревьев были выращены на Южном Урале, а другие перевозили из других уральсикх регионов.
Именно из-за последних и проводились проверки. Там установлены фитосанитарные зоны по вредителям леса. На перевозку таких деревьев требуется специальный сертификат.
— В случае их отсутствия документы оформлялись уже на пункте пропуска после проверки фитосанитарного состояния груза. После оформления необходимых фитосанитарных сертификатов, все машины с праздничным грузом проследовали к местам назначения, — уточнили в ведомстве.
Ранее из-за этого в Челябинской области остановили два грузовика с елками. Среди аромата смолы, коры и зеленых иголок в праздничном товаре могли прятаться вредители.
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