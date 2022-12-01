Фото: Челябинский транспорт / Telegram

Уже в 2023 году в Челябинск привезут 74 новых трамвая от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал глава регионального миндортранса Алексей Нечаев.

— У нас уже сейчас заключен контракт на поставку в Челябинск 74 вагонов. Это модели 626 — те, которые мы в этом году уже получили, — объяснил министр.

Кроме того, на Усть-Катавском вагоностроительном заводе также началась подготовка к производству новых трамваев для проекта метротрама. Всего к 2025 году планируют поставить 32 трехсекционных вагона.

— Сейчас производство Усть-Катавского вагоностроительного завода расширяется. Там уже запроектированы дополнительные цеха для сборки таких вагонов. Уже в 2023 году начнем формировать закупку, — добавил Нечаев.

Ранее стало известно, что с сегодя, 1 декабря, в Челябинске изменится несколько маршрутов общественного транспорта. В том числе и трамвайных. КП-Челябинск собрали все нововведения в одном материале.

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