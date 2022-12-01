Из-за аномальных морозов трассы Челябинской области будут патрулировать круглосуточно

Дорожники помогут с вызовом технической службы или эвакуатора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 7 и более градусов ниже нормы: с 1 по 4 декабря в большинстве районов Челябинской и Курганской областей ожидаются аномальные морозы. Водителей просят тщательно готовиться к поездкам, а еще лучше — остаться дома.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязал подрядчиков обеспечить круглосуточное патрулирование федеральных трасс и дежурство спецтехники.

— Дорожники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — сообщили в Упрдор.

Сообщить о нештатной ситуации можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Как сообщали ранее в челябинском Гидрометцентре, ночные температуры будут опускаться постепенно: с −28 градусов 1 декабря до −33 градусов 3 декабря. Ожидается похолодание и в дневное время. Если сегодня будет −12...17 градусов, то уже 3 декабря столбик термометра упадет до −22 градусов.

Тем временем на Дальнем Таганае к началу календарной зимы уже появились чрезвычайно прочные сугробы — так называемый снежный панцирь.

— При низкой температуре и сильном ветре снежинки сталкиваются в воздухе, крошатся и падают на землю в виде обломков, — объяснили в пресс-службе нацпарка «Таганай». — Плотность такого снега почти в три раза больше того, что выпал в тихую погоду.

Однако на поднимающихся в гору склонах туристы рискуют по пояс провалиться в снег, если сойдут с проторенных троп.

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