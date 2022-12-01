На северо-западе Челябинска маршрутка врезалась в столб

Водитель маршрутки не справился с управлением Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске возле дома №48 на Комсомольском проспекте маршрутный ПАЗ врезался в столб. По данным Госавтоинспекции города, водитель автобуса находился в салоне один и перевозку пассажиров не осуществлял.

— 40-летний водитель ПАЗ двигался по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств. В пути следования не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В начале ноябре на Свердловском проспекте возле Алого поля столкнулись маршрутный ПАЗ № 22 и автомобиль Fiat. В аварии пострадали два человека – это женщина и 10-летний ребенок.

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