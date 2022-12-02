В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

Пассажиров в маршрутке не было
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске вечером 1 декабря прямо на ходу загорелся маршрутный автобус ПАЗ. Инцидент произошел на улице Гагарина.
Водителю пришлось остановиться на обочине и тушить пламя.
Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, пассажиров в маршрутке не было. Никто не пострадал.
Пожарные выезжали на место происшествия, но только убедились, что огонь уже потушен.
Напомним, тем же вечером другой маршрутный ПАЗ в Челябинске врезался в столб. Водитель не справился с управлением.
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