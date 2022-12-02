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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 4:04

В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

Водителю пришлось тушить свой ПАЗ
Елена КОЛЧИНА
Пассажиров в маршрутке не было

Пассажиров в маршрутке не было

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вечером 1 декабря прямо на ходу загорелся маршрутный автобус ПАЗ. Инцидент произошел на улице Гагарина.

Водителю пришлось остановиться на обочине и тушить пламя.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, пассажиров в маршрутке не было. Никто не пострадал.

Пожарные выезжали на место происшествия, но только убедились, что огонь уже потушен.

Напомним, тем же вечером другой маршрутный ПАЗ в Челябинске врезался в столб. Водитель не справился с управлением.

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