В Челябинске на ходу загорелась маршрутка

Пассажиров в маршрутке не было Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вечером 1 декабря прямо на ходу загорелся маршрутный автобус ПАЗ. Инцидент произошел на улице Гагарина.

Водителю пришлось остановиться на обочине и тушить пламя.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, пассажиров в маршрутке не было. Никто не пострадал.

Пожарные выезжали на место происшествия, но только убедились, что огонь уже потушен.

Напомним, тем же вечером другой маршрутный ПАЗ в Челябинске врезался в столб. Водитель не справился с управлением.

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