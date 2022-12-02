«Праздник для детей»: в Магнитогорске отказались от новогоднего фейерверка, но построят ледовые городки и горки

От катка на площади Народных гуляний отказываться не стали. Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске праздновать Новый год будут без традиционного фейерверка. Решение об этом приняли в мэрии.

— Пышных мероприятий и фейерверков мы не планируем, — заявил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Магнитогорска, ресурсы в этом году направляют на поддержку военнослужащих и семей мобилизованных.

В городе не собираются также приобретать новые новогодние украшения: улицы оформят теми, что купили в прошлые годы.

— В этом году внесены изменения в программу мероприятий предстоящих праздников. Был сделан выбор в пользу более скромного формата, — рассказал глава Правобережного района Магнитогорска Вадим Халезин. — Но при этом для детей праздник должен состояться. Именно с этой целью и будут построены детские городки с горками.

В разных районах города собираются открыть семь городков. Все они начнут принимать посетителей 23 декабря. По плану, горки и ледяные украшения простоят до 20 февраля. Темой оформления всех городков станут сказки и былины.

Напомним, от новых украшений и новогоднего фейерверка также отказались в Курганской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru