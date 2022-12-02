В Карабаше отобрали трех кандидатов на пост главы города

Кандидаты выступили со своими программами и ответили на вопросы конкурсной комиссии Фото: Евгения ГУСЕВА

В Карабаше Челябинской области в пятницу, 2 декабря, прошел отбор кандидатов на должность главы города. На конкурс заявились три претендента. Среди них – и.о мэра Станислав Афанасенко, начальник управления финансов администрации Ирина Забнина и временно безработный Вячеслав Коробейников.

Кандидаты выступили со своими программами и ответили на вопросы конкурсной комиссии. Все трое показали высокие результаты и были допущены до голосования. Главу города изберет собрание депутатов Карабашского округа на заседании 9 декабря.

Напомним, бывший глава города Олег Буданов ушел в отставку по собственному желанию в октябре. Сейчас он работает на автомобильном заводе «Урал».

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