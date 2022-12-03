Алексей Текслер возложил цветы к памятнику челябинскому главы района, умершему от ковида

Фото: Алексей Текслер / Telegram
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к памятнику умершему от коронавируса Александру Неклюдову. Чиновник возглавлял Пластовский район почти 30 лет.
— у. Возложил цветы в память об этом замечательном руководителе, который так много сделал для Пластовского района и его жителей. Думаю, он был бы рад видеть, что муниципалитет становится лучше, развивается, — объяснил Текслер.
Глава региона посетил памятник чиновнику во время рабочей поездки. Он также отметил вклад Неклюдова в развитие Пластовского района, но и Челябинской области.
Ранее Алексей Текслер вручил награды многодетным мамам Челябинской области. Знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть» получили 13 семей.
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