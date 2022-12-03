Выздоровело больше 160 пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро 3 декабря в Челябинской области выявлено 102 новых заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерстве здравоохранения.

— Подтверждено 393 830 случаев заболевания COVID-19. Это 102 новых подтверждений ко вчерашнему дню, среди них 9 школьников, — указано в ежедневной статистике.

Также в регионе погибло трое человек от коронавируса. За сутки из больниц выписали 161 пациента. Всего выписаны из больниц 383029 южноуральцев.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к памятнику умершему от коронавируса Александру Неклюдову. Чиновник возглавлял Пластовский район почти 30 лет.

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