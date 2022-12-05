В Челябинске весь день будет идти сильный снегопад

В городе весь день будут убирать снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 5 декабря, в Челябинске весь день будет идти снегопад. В связи с этим, в городе усиленно работают подрядчики по уборке снега. В том числе, улицы могут обрабатывать противогололедными материалами.

— Подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, — предупреждают в комитете дорожного хозяйства города.

Челябинских водителей дополнительно просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.

Ранее сотрудник ДПС в Коркино спас от замерзания младенца, случайно оставленного в машине. Женщина припарковала свою Ладу Ларгус и, выходя из нее, захлопнула дверь. Ключи и ребенок же остались в автомобиле.

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