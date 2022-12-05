Все замело: в понедельник 5 декабря в Челябинске образовались огромные пробки

Нормально проехать мешают последствия снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро понедельника снова не обошлось в Челябинске без дорожных заторов. Уже в 8:00 их интенсивность, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 8 баллов. А к 8:30 усилилась до 9 баллов.

Проблемы с проездом есть во всех районах города, но особенно тяжелая ситуация на улицах Блюхера, Труда, Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, Свердловском проспекте, проспектах Победы и Ленина, на некоторых участках Копейского шоссе, а также на Плотине Шершневского водохранилища.

Автомобилисты сообщают, что сразу в нескольких районах утром случились ДТП.

Проблематично оказалось выехать из Новосинеглазово. Фото: читатель КП

Снег начался в Челябинске накануне и не прекращается в понедельник. По прогнозу метеорологов, он будет идти весь день.

В мэрии Челябинска пообещали посыпать перекрестки, мосты, спуски и подъемы дорог противогололедными средствами, но водителей все равно заранее попросили оставить машины на парковках и пересесть на общественный транспорт.

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