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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:48

«Тяжело перешагивать»: Наталья Котова велела убрать с челябинских остановок груды снега

Наталья Котова велела убрать лед и снежные валы с остановок в Челябинске
Елена КОЛЧИНА
Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила убрать лед и снег с остановок общественного транспорта.

— Есть кое-где лед, после очистки нужно подсыпать, — напомнила глава города во время совещания в администрации.

Наталья Котова подчеркнула, что на остановках не должно быть снежных валов, остающихся после машинной расчистки дорог.

— Обязательно кто-то должен через какое-то время приезжать и разгребать. Трактор там будет идти за колонной или еще что-то, - пояснила мэр Челябинска. — Разгребать полностью. Потому что если количество снега будет большое, то и вал будет большой, людям будет тяжело перешивать.

По словам Натальи Котовой, дорожники должны работать весь день, если снегопад не прекратится. Основное внимание уделят очистке проезжей части. Отодвинутый к обочинам снег станут убирать только ночью или следующим утром.

Напомним, в Челябинске утром 5 декабря образовались 9-балльные пробки. По прогнозу, снегопад до вечера не прекратится.

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