В челябинском аэропорту больше десятка рейсов задержали из-за непогоды

Улететь из Челябинска оказалось непросто
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске сильный снегопад вызвал проблемы с авиасообщением. 5 декабря больше десятка воздушных рейсов прибывают в городской аэропорт с запозданием. Позже намеченного, если верить табло воздушной гавани, вылетают 12 самолетов.
Самая тяжелая ситуация с рейсом в Москву, который отложили на целых 12 часов. Superjet должен был вылететь еще в 8:05, но теперь его отправление назначено на 20:10.
На пять часов позже срока улетел самолет в Ханты-Мансийск. Задержались рейсы в Санкт-Петербург, Сургут, Казань и Сочи.
Как пояснили в челябинском аэропорту, изменения в расписании полетов связаны с плохой погодой. Из-за снегопада необходимо расчищать взлетно-посадочную полосу, вдобавок дополнительное время уходит на обработку самих самолетов от обледенения.
Напомним, снегопад в Челябинске, по прогнозам, продлится весь день. Уже ранним утром из-за него образовались огромные пробки. Мэр Наталья Котова поручила дорожникам работать без перерыва.
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