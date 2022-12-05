В челябинском аэропорту больше десятка рейсов задержали из-за непогоды

Улететь из Челябинска оказалось непросто Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сильный снегопад вызвал проблемы с авиасообщением. 5 декабря больше десятка воздушных рейсов прибывают в городской аэропорт с запозданием. Позже намеченного, если верить табло воздушной гавани, вылетают 12 самолетов.

Самая тяжелая ситуация с рейсом в Москву, который отложили на целых 12 часов. Superjet должен был вылететь еще в 8:05, но теперь его отправление назначено на 20:10.

На пять часов позже срока улетел самолет в Ханты-Мансийск. Задержались рейсы в Санкт-Петербург, Сургут, Казань и Сочи.

Как пояснили в челябинском аэропорту, изменения в расписании полетов связаны с плохой погодой. Из-за снегопада необходимо расчищать взлетно-посадочную полосу, вдобавок дополнительное время уходит на обработку самих самолетов от обледенения.

Напомним, снегопад в Челябинске, по прогнозам, продлится весь день. Уже ранним утром из-за него образовались огромные пробки. Мэр Наталья Котова поручила дорожникам работать без перерыва.

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