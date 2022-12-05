Занесло: в Копейске водитель погиб в тройном ДТП во время снегопада

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Серьезная авария произошла утром 5 декабря в Копейске. На улице Нефтебаза столкнулись три автомобиля, погиб человек.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 48-летний водитель Toyota Opa не справился с управлением во время снегопада. Иномарку занесло, она выехала на встречную полосу и врезалась там в «Газель». После этого грузовик врезался еще и в попутную LADA Priora.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Водитель Toyota получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

В ГИБДД сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Челябинской области на дорою пострадал пенсионер. Мужчина вышел из автобуса и тут же попал под колеса.

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