Выбежал из-за автобуса и попал под колеса: в Челябинской области пенсионера госпитализировали после ДТП

Место аварии. Фото: ГИБДД Миасса

В Миассе в ДТП пострадал 65-летний мужчина. Это случилось поздним вечером 1 декабря на объездной дороге Тургоякского шоссе.

Как рассказали в ГИБДД города, пешеход внезапно выбежал из-за автобуса и попал под колеса Renault Kangoo. Машиной управлял 44-летний мужчина.

Пенсионер остался жив, но получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

Напомним, в Челябинске тем же вечером произошло два инцидента с маршрутками. Один автобус врезался в столб, а второй загорелся на ходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru