Выбежал из-за автобуса и попал под колеса: в Челябинской области пенсионера госпитализировали после ДТП

Место аварии. Фото: ГИБДД Миасса
В Миассе в ДТП пострадал 65-летний мужчина. Это случилось поздним вечером 1 декабря на объездной дороге Тургоякского шоссе.
Как рассказали в ГИБДД города, пешеход внезапно выбежал из-за автобуса и попал под колеса Renault Kangoo. Машиной управлял 44-летний мужчина.
Пенсионер остался жив, но получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.
Напомним, в Челябинске тем же вечером произошло два инцидента с маршрутками. Один автобус врезался в столб, а второй загорелся на ходу.
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