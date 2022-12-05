Силовики пришли с проверкой к руководителю КДХ Челябинска в день его увольнения

В кабинет Рината Кучитарова пришли с проверкой. Фото: администрация Челябинска

Сегодня в администрацию Челябинска с проверкой пришли люди в масках. Об этом КП-Челябинск стало известно из собственных источников. Двое человек стояли и караулили вход в кабинет Рината Кучитарова. Именно сегодня стало известно о том, что чиновник уволился по собственному желанию.

— Пришли сотрудники Следственного комитета. Проверяли документы и почту, самого Кучитарова сегодня на работе не было, — уточнил источник.

Напомним, на посту руководителя КДХ он проработал три года. Теперь это место займет его заместитель Ирина Степанова.

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