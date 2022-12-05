В Челябинске списанные Москвой автобусы-гармошки ломаются во второй раз за день

Скриншот: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске во второй раз за день ломаются автобусы-гармошки, которые были списаны предприятием «Мосгортранс». Инцидент произошел в том же месте, что и раньше – под камерой видеонаблюдения на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского.

Автобус сломался около пяти часов вечера. Примерно через час к нему подъехал грузовик. Судя по камерам, оба водителя пытались устранить поломку на месте, но не вышло. В итоге автобус пришлось отбуксировать на ремонт. В общей сложности общественный транспорт простоял на дороге два часа.

В первый раз автобус-гармошка сломался в утренний час-пик на остановке. На место вызвали специалистов по ремонту, которые смогли устранить проблему. Общественный транспорт простоял на месте полтора часа.

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