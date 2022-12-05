Московский автобус-гармошка сломался, не проработав в Челябинске и недели

Автобус простоял на остановке 1,5 часа. Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 5 декабря сломался один из автобусов-гармошек, выпущенных на маршрут №64 в первый день календарной зимы. Как рассказали очевидцы, автобус проехал перекресток улиц Братьев Кашириных и Чайковского, а дальше остановки общественного транспорта не двинулся.

На записи камеры наружного наблюдения видно, что «гармошка» простояла у края дороги полтора часа. Своими силами справиться с проблемой у водителя не вышло. Приехавшие специалисты по ремонту поколдовали над моторным отсеком, после этого автобус своим ходом все же уехал с остановки.

Стоит отметить, что новыми автобусы-гармошки можно назвать только из-за крошечного стажа работы в Челябинске. В действительности машины подержанные, их из своего автопарка списал «Мосгортранс». Передачу ставших ненужными машин регионам в столице практикуют регулярно. На маршрут №64 в Челябинске выпустили три «гармошки». Перед выходом на улицы все они проходили техосмотр.

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