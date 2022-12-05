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НовостиОбщество5 декабря 2022 18:30

Челябинский закрытый город отказался от новогоднего салюта

Новогоднюю иллюминацию также сократят
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Администрация Озерска / ВКонтакте

Фото: Администрация Озерска / ВКонтакте

Власти Озерска решили отказаться от традиционного новогоднего салюта в ночь 31 декабря на 1 января. Об этом рассказали в городской администрации.

— В этом году непосредственно новогоднюю ночь горожанам предлагается встретить в семейной уютной обстановке, в ночь с 31 декабря на 1 января масштабная развлекательная программа с салютом отменена, — объяснили в мэрии.

Также администрация Озерска напомнила, что для города не будут закупать новую новогоднюю иллюминацию, а будут использовать те объекты, которые были установлены в прошлом году.

При этом, как отметили власти, несмотря на отмену, все праздничные мероприятия, запланированные для детей, пройдут в обязательном порядке.

Кстати, с сегодняшнего дня, 5 декабря, в Челябинске начнут работать праздничные гирлянды. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

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