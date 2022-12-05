Новогоднюю иллюминацию включат в Челябинске уже 5 декабря

Окончательно установить все арт-объекты и развесить гирлянды должны к 10 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжают готовиться к Новому году. Уже в ближайший вечер начнут включать праздничные гирлянды. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Сегодня, с 5 на 6 декабря начнется включение иллюминации по подготовке к новогодним праздникам, — рассказал вице-мэр.

Светящиеся украшения пока только протестируют: монтировать их еще не завершили. Окончательно установить все арт-объекты и развесить гирлянды должны к 10 декабря.

Одновременно продолжают строить ледовый городок на площади Революции.

По словам замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева, городок успеют построить в срок. Открыть его планируют 26 декабря. Пока что на площади устанавливают каркасы будущих горок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.