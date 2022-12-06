В Златоусте начали проверку из-за пассажиров, в мороз высаженных из автобуса в 12 км от дома

Водитель последнего автобуса не дождался, когда откроют переезд Фото: Виталий КАРНАУХ

В Челябинской области пассажирам автобуса пришлось в темноте морозным вечером пройти более 10 километров, чтобы добраться до дома. В причинах инцидента в Златоусте разбирается транспортная прокуратура.

О неприятном случае златоустовцы рассказали в соцсетях. Вечером 4 декабря горожане ехали в 7-й жилучасток— это частный сектор. По дороге автобусу надо было преодолеть железнодорожный переезд, а тот оказался закрыт.

Около 40 минут автобус простоял перед шлагбаумом. Потом водитель отчаялся, высадил всех пассажиров и уехал. Рейс был последним, ближайшего транспорта пришлось бы ждать до утра. Людям пришлось добираться до домов самим, а для этого, по подсчетам горожан, надо было преодолеть 12-13 километров.

К ответственности теперь могут привлечь железнодорожников.

— В ходе проверки будет дана оценка причинам длительного закрытия переезда и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на недопущение подобного в дальнейшем, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее в Златоусте маршрутка с пассажирами врезалась в забор жилого дома.

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