В Магнитогорске ребенка высадили из маршрутки в мороз после проверки ДПС

Фото: УМВД по Магнитогорску

В Магнитогорске школьника высадили из маршрутки из-за того, что он ехал стоя. У мальчика не осталось денег на покупку нового билета, и ему пришлось пешком в мороз добираться до дома.

О ситуации первыми рассказали родители мальчика. По их словам, днем 5 декабря сын ехал в маршрутке №18. Мест в микроавтобусе не хватало, школьнику пришлось ехать стоя. Это нарушение, но водитель все равно впустил в салон лишнего пассажира и продал ему билет.

На проспекте Карла Маркса маршрутку остановил инспектор ДПС. Заглянув в салон, он увидел, что пассажиров везут не по правилам. Школьника и еще одного мальчика, которому не хватило сидячего места, высадили из автобуса.

— Наличных у ребенка больше с собой не было, до своей остановки он не доехал! Ладно бы лето, но ведь на улице холодно. Номер маршрутки, конечно же он не запомнил, требовать свои деньги тоже постеснялся, — пожаловались родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

В УМВД по Магнитогорску подтвердили, что действительно привлекли маршрутка к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Ему придется заплатить 500 рублей штрафа.

После публичной жалобы родителей водителя микроавтобуса вызвали в ГИБДД для дачи показаний. Автоинспекторы также попросили выйти на связь семью высаженного из автобуса мальчика и свидетелей происшествия.

— Также будет проведена дополнительная разъяснительная работа с пассажироперевозчиками о недопустимости перевозки пассажиров стоя, — добавили в УМВД по Магнитогорску.

Напомним, днем ранее пассажиров высадили из автобуса в Златоусте. На дороге закрыли железнодорожные переезд, преодолеть его автобус не мог, и людям пришлось 12 километров идти пешком в темноте, чтобы добраться до дома.

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