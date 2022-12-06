В Магнитогорске ребенка высадили из маршрутки в мороз после проверки ДПС

Фото: УМВД по Магнитогорску
В Магнитогорске школьника высадили из маршрутки из-за того, что он ехал стоя. У мальчика не осталось денег на покупку нового билета, и ему пришлось пешком в мороз добираться до дома.
О ситуации первыми рассказали родители мальчика. По их словам, днем 5 декабря сын ехал в маршрутке №18. Мест в микроавтобусе не хватало, школьнику пришлось ехать стоя. Это нарушение, но водитель все равно впустил в салон лишнего пассажира и продал ему билет.
На проспекте Карла Маркса маршрутку остановил инспектор ДПС. Заглянув в салон, он увидел, что пассажиров везут не по правилам. Школьника и еще одного мальчика, которому не хватило сидячего места, высадили из автобуса.
— Наличных у ребенка больше с собой не было, до своей остановки он не доехал! Ладно бы лето, но ведь на улице холодно. Номер маршрутки, конечно же он не запомнил, требовать свои деньги тоже постеснялся, — пожаловались родители в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.
В УМВД по Магнитогорску подтвердили, что действительно привлекли маршрутка к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Ему придется заплатить 500 рублей штрафа.
После публичной жалобы родителей водителя микроавтобуса вызвали в ГИБДД для дачи показаний. Автоинспекторы также попросили выйти на связь семью высаженного из автобуса мальчика и свидетелей происшествия.
— Также будет проведена дополнительная разъяснительная работа с пассажироперевозчиками о недопустимости перевозки пассажиров стоя, — добавили в УМВД по Магнитогорску.
Напомним, днем ранее пассажиров высадили из автобуса в Златоусте. На дороге закрыли железнодорожные переезд, преодолеть его автобус не мог, и людям пришлось 12 километров идти пешком в темноте, чтобы добраться до дома.
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