В Челябинске трактор снес столб и спровоцировал массовое ДТП

Фото: Фидан Гизатуллин

На автодороге «Меридиан» в Челябинске во вторник, 6 декабря произошло массовое ДТП. Водитель трактора врезался в столб, который после удара упал на проезжую часть и заблокировал движение. На какое-то время на дороге возникла пробка в сторону Ленинградского моста.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла напротив гаражного комплекса по улице Либединского, 51/4. Водитель трактора не справился с управлением и врезался в электороопору. Конструкция упала на проезжавший мимо кроссовер Hyundai, который совершил столкновение с ВАЗ- 2107.

— В результате ДТП никто не пострадал. Движение восстановлено, электроопору убрали с проезжей части, — прокомментировали в ГИБДД Челябинска.

Утром на улице Хохрякова в лобовую столкнулись легковушки Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan. В ДТП погибли два человека.

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