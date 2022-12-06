Власти Челябинска рассмотрят проект нового моста через Миасс

По мосту проедут первые машины к 2025 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Челябинска объявили публичные слушания, где рассмотрят проект строительства нового моста через реку Миасс. Согласно информации с сайта мэрии, они пройдут 15 декабря.
— Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство моста через реку Миасс по улице Краснознаменной — улице Энгельса» в Калининском и Центральном районах города Челябинска, — указано в распоряжении.
Сооружение должно соединить улицы Энгельса и Краснознаменную. Таким образом, власти хотят и решить проблему транспортной загруженности центра, и повысить доступность транспорта на Северо-Западе города. Построить ее должны в 2024–2025 годах.
Ранее стало известно, что новый участок улицы Братьев Кашириных в Челябинске спроектирует ростовская группа компаний «Пирс». Контракт с ней был заключен на сумму в 12,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.
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