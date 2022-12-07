В Челябинске снова выставили на продаже отель-недострой на Братьев Кашириных

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске снова выставили на продажу торговый комплекс с отелем и подземной парковкой на улице Братьев Кашириных. В этот раз цена снизилась до 3,9 миллионов рублей.

— Объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%. Реализуется путем продажи с публичных торгов, — указано на сайте «ГИС Торги».

Объект, изъятый мэрией у ООО «Жилстрой № 9», пытаются продать уже не первый раз. Еще летом его пытались продать за 302,7 миллиона рублей. Таким образом, цена снизилась практически в 100 раз.

Ранее власти Челябинска объявили публичные слушания, где рассмотрят проект строительства нового моста через реку Миасс. Согласно информации с сайта мэрии, они пройдут 15 декабря.

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