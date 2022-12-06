Ильменские горы могут включить в список наследия ЮНЕСКО

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Ильменские горы в Челябинской области снова в борьбе за признание всемирным наследием ЮНЕСКО. На международном форуме к 50-летию конвенции об охране наследия подтвердили: Минприроды работает над заявками по нескольким объектам на включение в окончательный список. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», кроме Ильменских гор это нацпарк «Красноярские столбы», Магаданский заповедник, «Башкирский Урал» и ещё ряд достопримечательностей.

В 2008 году минеральные хребты, расположенные возле Миасса, внесли в предварительный список ЮНЕСКО. Прежний губернатор Пётр Сумин тогда назвал это большим событием, поздравив южноуральцев.

— С тех пор прошло 14 лет — борьба, как видим, непростая: в год страна выставляет по две территории максимум, из тысячи признанных объектов всего три десятка российских, а природных вообще только 11 (остальные культурные), — рассуждают авторы канала. — Выход из предварительной номинации в окончательную обеспечит нашему природному достоянию защищённость, статусность и узнаваемость, что, в свою очередь, благотворно повлияет на привлечение туристов.