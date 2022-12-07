В Челябинск на три дня привезут частицу мощей Амвросия Оптинского

Верующие смогут увидеть святыню уже на следующей неделе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинск доставят частицу мощей преподобного Амвросия Оптинского. Святыню планируют встретить в 17:00 12 декабря в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Она пробудет там до 14:00 15 декабря.

Иеромонах Амвросий Оптинский (в миру Александр Гренков) жил в 1812-1881 годах. Его называют самым известным из старцев Оптинской пустыни. К лику святых он был причислен в 1988 году.

Старцу приписывают множество афоризмов и запоминающихся изречений, в том числе «Правда груба, да Богу люба» и «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение».

Некоторые исследователи считают Амвросия Оптинского одним из прообразов старца Зосимы – героя романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. Известно, что писатель дважды встречался с иеромонахом в Оптинской пустыни.

Ранее в Челябинск привозили мощи преподобного Сергия Радонежского и святой блаженной Матроны Московской.

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