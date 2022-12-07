На набережной реки Миасс в Челябинске установили металлическую ель за 1,6 млн рублей

Фото: Изнанка Челябинска / Vk.com

На набережной реки Миасс в Челябинске установили светящуюся елку, которая сделана из металла. За арт-объект отдали 1,6 млн рублей. Правда, у некоторых горожан в соцсетях возникли вопросы касательно внешнего вида фигуры.

— При ближайшем рассмотрении смотрится не слишком впечатляющее: винты, стяжки, кабеля, следы скотча и неоторванные этикетки, а в центре «элегантно» торчит электрический щиток в коробке, — отмечают в паблике «Изнанка Челябинска» во «ВКонтакте».

Фото: Изнанка Челябинска / Vk.com

Изначально за установку металлической елки готовы были заплатить 2,5 млн рублей, но в ходе торгов цена снизились до 1,6 млн рублей. Кстати, это не единственный арт-объект, который хотят установить в преддверии новогодних праздников. В сентябре мэрия Челябинска проводила торги на монтаж сияющей луны и огромных елочных игрушек.

Новая елка является уменьшенной копией арт-объекта, который стоит в Мадриде. Ее придумал испанский архитектор Серджио Себастиан. Высота оригинала составляет более 20 метров, а челябинская ель будет чуть поменьше – порядка 5 метров.

Оригинал. Фото: Изнанка Челябинска / Vk.com

В прошлом году на набережной реки Миасс установили трех светящихся китов. Подрядчику должны были заплатить за арт-объекты 9,7 млн рублей. Но челябинцы усомнились в качестве материалов, из которых сделаны фигуры. Вдобавок внешний вид фигур оказался далеко не таким же впечатляющим, как у зарубежного аналога, который брали за образец. В итоге китов убрали, а теперь на их месте как раз стоит новая ель.

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