В челябинских больницах введен карантин по ОРВИ и гриппу

Карантин введен с 7 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницах и соцучреждениях Челябинской области введен карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— Постановляю ввести ограничительные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и учреждений системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу до особого распоряжения, — указано в документе главного санврача региона Анатолия Семенова.

Из документа следует, что в школах могут приостанавливать очные занятия для одного или всех классов в организации в случае, если 20 процентов от всех детей в учреждении отсутствуют по причине ОРВИ. В этом случае карантин устанавливается не менее чем 7 дней, а занятия проходят дистанционно.

Ранее за последние сутки в Челябинской области у 96 человек диагностировали коронавирус. Среди новых заболевших семеро школьников.

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