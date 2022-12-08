В Ленинском районе Челябинска появится новый ТРК

Объект планировали построить еще с 2017 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском районе Челябинска планирут построить новый торгово-развлекательный комплекс. Вопрос о начале строительства рассмотрят на публичных слушаниях в Доме архитектора.

— Провести публичные слушания 15 декабря 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию «Об утверждении документации по планировке территории» в границах улиц: Гагарина, Руставели, Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская, Гончаренко в Ленинском районе города Челябинска, — указано в документе.

Изначально прокет ТРК на этом месте разработали еще в 2017 году, однако позже внесла коррективы и добавила в проект здания ресторан. Из-за этого размер здания может измениться после слушаний.

Ранее в Челябинске запланировали продлить ветку метро от площади Революции до Южно-уральского госуниверситета. Проект также представят на публичных слушаниях 15 декабря в Доме архитектора.

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