На публичных слушаниях в Челябинске обсудят продление ветки метротрама от площади Революции до ЮУрГУ

О строительстве метротрама всерьез заговорили в апреле 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске планируют продлить ветку метро от площади Революции до Южно-уральского госуниверситета. Проект представят на публичных слушаниях 15 декабря в Доме архитектора. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной планировке территории, ветка метро будет пролегать под проспектом Ленина. Планируется построить 2 венткамеры с каждой стороны, также собираются сделать остановки на ЮУрГУ и на Площади революции. Длинна тоннелей составит 2,4 км, провозная способность – до 15 тыс. пассажиров в час.

В феврале прошли публичные слушания по проекту планировки территории под метротрам. Где метро будет «превращаться» в трамвай и в каких точках обустроят вестибюли, — читайте в интервью с главным архитектором проекта планировки территории.

Метро в Челябинске — один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. О его судьбе интересуются даже за рубежом (вот что спросили у нашего корреспондента в Узбекистане). Смотрим, какие варианты предлагались ранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.