В Челябинской области 96-летняя бабушка провалилась в двухметровый подпол

Женщину госпитализировали с переломом и ушибами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кыштыме спасли 96-летнюю пенсионерку, которая упала в глубокий подпол.

Инцидент произошел днем 7 декабря. К пожилой женщине в частный дом приехал родственник, он хотел помочь бабушке по хозяйству. Мужчина открыл ход в подпол на кухне, но отвлекся и вышел из дома. Хозяйка же заглянула на кухню, не заметила открытый люк и провалилась в него.

Увидев, какое несчастье случилось, родственник срочно вызвал спасателей и скорую помощь. У пенсионерки предварительно диагностировали перелом бедра и ушибы головы.

— Помощь пострадавшей начали оказывать прямо в погребе, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Ей поставили обезболивающие препараты, произвели иммобилизацию травмированной ноги, а затем, при помощи альпинистского снаряжения подняли с глубины двух метров.

На носилках женщину доставили в машину скорой помощи, а затем увезли в больницу. Напомним, помощь спасателей потребовалась также туристу из Казани, которому стало плохо во время похода по горам в Челябинской области. Мужчина так ослаб, что не мог самостоятельно спуститься со склона, пришлось его эвакуировать на снегоходе.

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