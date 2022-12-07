Заболевшего туриста из Казани спасли в горах Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области из нацпарка «Таганай» пришлось эвакуировать 39-летнего туриста. Гость из Казани отправился в пеший поход по горам, но в пути резко ощутил недомогание.

У мужчины подскочила температура, а из-за навалившейся слабости турист не мог самостоятельно вернуться к центральной усадьбе национального парка. — На эвакуацию пострадавшего по заснеженным горным склонам потребовалось чуть больше двух часов, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Заболевшего путешественника на снегоходе вывезли из горной тайги и передали бригаде скорой помощи.

Ранее в Челябинской области спасли заблудившихся туристов из Уфы. Они заплутали среди болот, доверившись навигатору.

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