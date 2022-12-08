Челябинцев встревожило скопление на Комсомольской площади машин экстренных служб

Фото: УБЖ Челябинска

На Комсомольской площади в Челябинске днем 8 декабря собрались экстренные службы. Прямо за памятником «Танк» остановился передвижной вагон полиции, рядом собрались автомобили спасателей и службы пожаротушения, появились щитки с надписью «Оперативный штаб».

В ГУ МЧС по Челябинской области объяснили, что никакого ЧП в окрестностях Комсомольской площади не было. В действительности там устроили тренировку.

— Проводятся командно-штабные учения МЧС по обеспечению безопасности людей в рамках пресечения террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры, — уточнили в ГУ МЧС.

Ранее в Челябинске ради тренировки «потушили» Дом детского творчества.

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