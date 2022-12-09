Власти челябинского района отказались от салютов под Новый год

Решение объяснили ситуацией в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Агаповского района приняли решение не проводить в 2022 году салюты и гуляния, приуроченные к Новому году. Об этом рассказал глава муниципалитета Артем Яхимович.

— В связи со сложившейся ситуацией в стране в этом году празднование Нового года в Агаповском районе пройдет без привычных шумных гуляний и фейерверков, — объяснил Яхимович.

Это не коснется детских праздников. Новогодние елки пройдут в детских садах и школах. Кроме того, глава района попросил уделить особое внимание семьям мобилизованных.

Ранее власти Озерска также решили отказаться от традиционного новогоднего салюта в ночь 31 декабря на 1 января. Об этом рассказали в городской администрации.

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