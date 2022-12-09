В Челябинске открылись 164 ледовых площадок

Фото: Наталья Котова / Telegram

В Челябинске готовы к открытию или уже открыты практически 164 бесплатных ледовых площадок. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова.

— Этой зимой для челябинцев мы подготовили более 20 новых бесплатных катков и хоккейных кортов. Всего их теперь 164. На большинстве из них уже залит лед, где-то эти работы завершатся со дня на день, — объяснила Котова.

По словам мэра, все катки расположены в дворах или рядом с жилой застройкой во всех районах города. Таким образом, каждый челябинец может сыграть в хоккей на катке в шаговой доступности.

Кстати, о хоккее. Челябинский «Трактор» в уральском дерби проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту. «Черно-белые» уступили в матче с минимальной разницей в счете.

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