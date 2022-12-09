Под Челябинском не смогли продать один из недостроев

Покупателя на объект искали больше месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Копейске сорвались торги по недострою на Коммунистическом проспекте. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

— Торги не состоялись. Не были представлены заявки на участие, — говорится в сообщении на официальном сайте реестра.

Объект должны были продать за 21,5 миллионов рублей, а заявки на торги принимались с 30 октября по 6 декабря 2022 года. На момент продажи в здании готов был лишь цокольный этаж.

Ранее стало известно о том, что в Советском районе Челябинске построят два новых микрорайона. Проект получил одобрение на публичных слушаниях, которые прошли 8 декабря в Доме архитектора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.