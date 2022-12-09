В Челябинске отловом бездомных животных с 27 декабря займется новый подрядчик

С прежней компаний расторгли договор еще осенью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый подрядчик займется отловом челябинских бездомных животных. Победителем электронного аукциона стал индивидуальный предприниматель Евгений Скородумов. Услуги по отлову он будет оказывать весь следующий год. А работать начнет уже в этом – с 27 декабря. Большую часть 7-милионного тендера обеспечила городская администрация.

– Финансирование мероприятия по отлову животных без владельцев будет осуществляться за счет бюджета Челябинской области (2 920,2 тыс. руб.) и средств бюджета города Челябинска (4 229,8 тыс. руб.). Срок оказания услуг с 27.12.2022 по 26.12.2023, – сообщили детали КП-Челябинск в администрации города.

По словам владелицы приюта «Наш дом» Полины Кефер, чья организация сейчас взяла на себя работу по отлову в Челябинске, к выполнению обязанностей к этому предпринимателю уже были вопросы в Златоусте и Миассе. Претензии возникали и к компании «Ремком», занимающейся отловом в областном центре. В октябре с этой фирмой расторгли договор. Какие сбои под конец года дала система отлова бездомных животных в Челябинске и что планируют изменить чиновники – читайте здесь.

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