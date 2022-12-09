12 детских врачей из Челябинска вернулись из командировки в ДНР

Врачи уже приступили в работе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы вернулись из командировки в ДНР. Там 12 медиков на протяжении месяца осматривали и лечили детей.

За месяц врачи проконсультировали более 1 800 детей, которые живут в Амвросиевском районе ДНР. Медосмотры проводили прямо в детских садах, школах и колледжах. Нескольких детей направили в больницы Челябинской области на обследование и последующее лечение.

Напомним, медики уехали в ДНР в конце октября. В состав группы вошли педиатры, невролог, детский хирург, офтальмолог, психиатр, психолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-лаборант и медсестры.

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