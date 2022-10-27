От психолога до главного хирурга области: челябинские педиатры-добровольцы рассказали о предстоящей работе на Донбассе

До отъезда несколько дней – бригада детских специалистов собралась в стенах родной больницы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Добровольно и почти без раздумий. 12 специалистов из крупнейшей детской больницы области вызвались отправиться на помощь детям Донбасса. Среди них – ценнейшие кадры для всей Челябинской области. Отъезд – уже через несколько дней. Напутствие самоотверженным медикам в стенах в ЧОДКБ от лица региона выразила заместитель губернатора Ирина Гехт.

Как они решились на такой шаг, какая работа им предстоит, и смогут ли обойтись без них дома – на волнительной, даже трогательной беседе перед командировкой побывал журналист КП-Челябинск.

«РОДИНА ПОЗВАЛА – МЫ ПОШЛИ»

В спешке по больничным коридорам – из операционной сразу за общий стол. К беседе с замгубернатора присоединяется главный детский хирург Челябинской области. Николай Ростовцев – единственный мужчина в бригаде из 12 медиков. Он же ее и возглавляет. Говорит, у всех настрой боевой. Рвутся работать – хотят внести лепту в общее дело.

– Родина позвала – мы пошли. Сомнений никаких не было, – поддержала одна из врачей.

Беседа теплая – эмоций не скрывали Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ответ от лица всего региона – благодарность. Ее выразила заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт:

– Вам огромное спасибо, за то, что вы такие храбрые и надежные. Ваш труд там будет востребован.

За столом – педиатры, офтальмологи, неврологи, психиатры, врачи УЗИ и врачи-лаборанты, медсестры. Все эти специалисты поедут помогать детям на освобожденных территориях.

Слово передавали – каждый рассказал о своей специализации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Это добровольцы. Они исполняют святой долг. Когда мы получили приказ Минздрава, 80% врачей, с которыми были разговоры, незамедлительно в течение часа дали согласие, – с гордостью за сотрудников отметила главврач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева. – Педиатры – особенные люди, это дано богом. Они сутками работают на благо самого ценного – детей. И в нынешней ситуации проявили все свои человеческие, профессиональные и патриотические качества.

Чтобы голова у медиков болела только о детях, с ними поедет главврач – на себя она возьмет задачу организации и рабочего процесса, и свободного времени.

ВО ВСЕОРУЖИИ

К командировке готовились – специалисты прошли дополнительные мастер-классы и мозговые штурмы. Решили перестраховаться и с оборудованием, рассказывает главный детский хирург Челябинский области и замглавврача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев:

– Мы едем одними из первых. Для нас это вообще первая такая длительная командировка. Если нужно, будем работать все 30 дней без выходных. Обеспечат ли там нас оборудованием – ясности полной нет. Поэтому лучше мы его продублируем, чем останемся без него.

С собой из Челябинска бригада возьмет лабораторные комплексы для экспресс-анализов крови и мочи, а также портативные аппараты УЗИ. Отъезд – в следующий понедельник. Сначала в Ростов-на-Дону, а оттуда – на освобожденные территории. Специалистов распределят уже на месте в соответствии с потребностями Минздравов ЛНР и ДНР. Детская медицина там страдает, до многого не доходят руки, констатировала Ирина Гехт.

«Гордость региона», – восхищалась добровольцами Ирина Гехт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Показатели младенческой и материнской смертностей у нас самые низкие в мире, — подчеркнула она, отметив важность поднять медицину новых территорий до того же уровня. – Задача бригады провести скрининг здоровья, взять на диспансерный учет детей, нуждающихся в помощи. Посмотреть там состояние медицины, оказать методическую поддержку докторам, направить к нам тех детей, которым требуется более высокотехнологичная помощь. Мы готовы взять на себя все расходы на проезд и их проживание с родителями.

Со взрослыми такая практика уже есть – в челябинских больницах прооперировали и вылечили 7 человек из подшефных территорий. На реабилитации остаются пятеро.

ЛЕЧИТЬ – И ДУШЕВНЫЕ ТРАВМЫ

Работать будут со всеми детьми – и с теми, кому показан профилактический осмотр, и с теми, кто пострадал от боевых действий.

– Не случайно в составе бригады психиатры и психологи. Мы понимаем, что это дети, фактически рожденные и растущие в боевых действиях. Важно оценить травматический эффект, который они получили, и выработать методики и технологии для работы с этими детьми. На мой взгляд, такие психотравмы – самая серьезная проблема, – подчеркнула в разговоре с журналистом КП-Челябинск Ирина Гехт.

Впереди у специалистов – много сложной работы далеко от дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом и дети Челябинской области без помощи врачей не останутся, добавила заместитель губернатора. ЧОДКБ укомплектована всеми специалистами почти на 100%, и уехавших будет кем подменить. Тем более что отлучатся они – всего месяц.

Из такой командировки уже вернулась другая бригада из 11 врачей, которая работала как выездные ФАПы в подшефном Челябинской области Волновахском районе. Сейчас там продолжают оказывать помощь 4 южноуральских медика – 2 фельдшера и 2 врача (педиатр и терапевт).

На время командировки специалистам выплачивают повышенную зарплату. Но сегодняшняя встреча в очередной раз показал, резюмировала Ирина Гехт, что «это не про деньги, это про желание помочь и исполнить свой долг».

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