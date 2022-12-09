О достопримечательностях Челябинской области расскажут в тревел-шоу на Первом канале

Съемочная группа уже готовит материал для программы. Фото: t.me/cheltravel

Достопримечательности Челябинской области покажут в телепередаче «Непутевые заметки» на Первом канале. Ведущий Дмитрий Крылов вместе со съемочной группой поставил задачу показать настоящую русскую зиму с огромными сугробами и заснеженными елками. Об этом сообщает официальный туристический портал региона Chel.Travel.

Это уже третий визит популярный тревел-программы в Челябинскую область. Предыдущие выпуски снимали летом в 2020 и 2021 годах. Зрителям показали Златоуст, челябинский метеорит, нацпарк Таганай и музей-заповедник Аркаим.

В этот раз съемочная группа отсняла зимний Челябинск: Кировку, каток в парке им. Терешковой и органный концерт. Ведущий пострелял из башкирского лука в центре «Тамыр» в Аргаяшском районе и покатался на снегоходах в деревне Бедярыш. Кроме того, зрителям покажут, как создается златоустовская гравюра на стали. Кстати, съемочная группа проведала и старую знакомую в национальном парке «Зюраткуль» – лосиху Гюльчатай, которую в прошлом выпуске поили молоком из бутылочки.

Фото: t.me/cheltravel

Фото: t.me/cheltravel

Съемки проходят при поддержке Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области. Авторам телепередачи предстоит отснять еще зимний сплав по реке Ай, фестиваль «Уральские валенки» в Кусе и горно-лыжный курорт «Солнечная долина».

Часть материала можно будет увидеть уже в новогоднем выпуске, остальное – в январе и феврале 2023 года.

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