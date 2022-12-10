В Челябинске началось строительство ледового городка на площади Революции

Городок откроют 26 декабря Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске началось строительство главного ледового городка. Он традиционно располагается на площади Революции. Рабочие уже собирают главную горку и другие фигуры. Напомним, что открытие городка запланировано на 26 декабря.

В этом году темой городка выбрали так называемый «Ледяной аквариум». На площади установят морские фигуры, среди которых будут русалка, акулы, морские коньки и пальмы. Также власти обещают воссоздать остров затонувшего корабля и пиратские сокровища. Из бюджета на это все выделят 10 млн рублей.

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