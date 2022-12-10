Новый мэр Карабаша: «Живу здесь чуть больше месяца, но проблемы города знаю»

Станислав Афанасенко. Фото: администрация карабашского ГО

Сегодня в Карабаше прошла презентация книги, посвященная 200-летию города. Новоиспеченный мэр Станислав Афанасенко, который заступил на этот пост буквально вчера, рассказал КП-Челябинск о важности книги и поделился планами своей работы.

— Для города сегодня очень знаменательное событие. Написание книги для нас важно, чтобы мы чтили труды карабашцев и хранили их в памяти, — поделился мэр. — Я видел город динамично развивающимся, и я хочу приложить максимум усилий, чтобы продолжать его развитие. В этом году мы планируем открыть бассейн, в следующем — очистные сооружения. Также будем продолжать переселение с аварийного жилья.

Афанасенко добавил, что живет в Карабаше чуть больше месяца, но заверил, что проблемы города ему знакомы. Раньше он работал на градообразующем предприятии и взаимодействовал с местной администрацией.

Напомним, Станиславу Афанасенко 36 лет. В 2021 году он устроился топ-менеджером на завод в Карабаше, а затем стал временно исполняющим обязанности главы города.

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